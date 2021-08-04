الجزائر تتسلم مدير سوناطراك النفطية الأسبق من الإمارات لمحاكمته في قضايا فساد

تسلمت الجزائر، اليوم الأربعاء، من الإمارات المدير العام الأسبق للشركة النفطية الجزائرية"سوناطراك " عبد المؤمن ولد قدور، وذلك بعد صدور أمر دولي بالقبض عليه لتورطه في قضايا فساد في البلاد.

وقال الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، في تصريحات سابقة إن التهم "تتعلق بقيام مجمّع -سوناطراك- باقتناء مصفاة النفط -أوجستا - الكائنة على التراب الإيطالي"، والتي فتحت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية في تموز/ يوليو تحقيقا حول قضية اقتنائها".

"وأُبرمت الصفقة التي جرى عقدها عام 2018، خلال فترة تولي ولد قدور مسؤولية إدارة مجمع -سوناطراك-، بين هذا الأخير وشركة “إيسو إيطاليانا” فرع العملاق “إيكسون موبيل” بإيطاليا، وقدرت قيمتها في ذلك الوقت بأكثر من مليار دولار أمريكي، مقابل اقتناء مصنع لتكرير النفط في -صقلية- الإيطالية".