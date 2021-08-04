أعضاء بلجنة المشروعات في النواب: قانون وحدات الطعام يحتاج إلى تفعيل ومستعدون لتعديله

مرعى: لجان فرعية لدراسة الأثر التشريعى لقرارات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول

قال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب محمد كمال مرعى: إن هناك نية جادة لدراسة الأثر التشريعى لمشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والتقصى وراء ما يحتاجه من تعديلات أو إضافات تؤدى لمزيد من تحريكه على أرض الواقع وتفعيل بنوده وتنفيذ فلسفته الهامة.

وأكد مرعى، فى تصريحات لـ«الشروق»، جاهزية أعضاء اللجنة بالتقدم بأية تعديلات للمجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى؛ حيث إنه بعد رصد الأثر التشريعى لتطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تبين أن القانون الحالى يحتاج إلى تفعيل وتنفيذ وتطبيق القانون، بهدف التيسير على المواطنين بالنسبة لإجراءات استصدار التراخيص، لتحقيق الغرض من القانون وأهدافه.

كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قد أوصت بضرورة الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة، وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال جلسته العامة فى مايو 2018، على مشروع قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، المقدم من النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة حينها.

وعرف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وذكر مرعى أن أعضاء اللجنة عاكفين على دراسة ما جرى خلال دور الانعقاد الأول، وبحث القرارات والتوصيات التى خرجت من اللجنة، لتعزيز ما تم تفعيله منها، وبحث أسباب ما لم يتم تفعيله، لافتا إلى أن هيئة مكتب اللجنة توافقت على تشكيل ثلاث لجان فرعية من أعضائها خلال فترة الإجازة البرلمانية، للتأكد مما تم تنفيذه أو مالم يتم بعد، ليكون هناك تصور شامل عن كل الملفات التى تدخل فى تخصصها فى مجال عمل اللجنة.

وقال عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب سيد سلطان، إن التواصل لا ينقطع بين أعضاء اللجنة ورئيسها، مع فتح خطوط اتصال دائمة ومتواصلة مع المسئولين التنفيذيين، بهدف التأكيد على ما أصدرته اللجنة من قرارات وتوصيات، مشددا على الحاجة إلى تطبيق وتفعيل قانون بأهمية وحدات الطعام المتنقلة.

وأكد النائب أن أعضاء اللجنة لا يمانعون فى الانعقاد خلال الاجازة البرلمانية، حال كان هناك ما يستدعى ذلك، مشيرا إلى أن نواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير بالبرلمان، يحملون مجموعة من الملفات المهمة، والتى تستدعى متابعة مستمرة ومتواصلة.