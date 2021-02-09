أمن الأقصر يكشف لغز العثور على جثة متفحمة بنجع الشيخ فضيل

كشفت الأجهزة الأمنية في الأقصر، اليوم الأربعاء، غموض العثور على جثة متفحمة، بمنطقة نجع الشيخ فُضيل التابعة لمركز إسنا جنوبي غرب المحافظة، إذ تبيّن قيام شقيقين باستدراج المجني عليه والتخلص منه بالتعدي عليه بـ"شاكوش" على رأسه حتى فارق الحياة، ثم سكبا البنزين عليه وأشعلا النيران في جسده، بسبب خلافات بينهم.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بعثور أهالي نجع الشيخ فضيل أمس الثلاثاء على جثة لشخص مجهول وبها آثار حروق، وعلى الفور جرى إبلاغ رجال المباحث بمركز شرطة إسنا بالواقعة، وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة بها أثار حروق شديدة، كما أنها لأحد الأشخاص من منطقة نجع أبو سعيد التابعة لبندر إسنا.

ونجح رجال المباحث في التوصل لمرتكبي الواقعة، وإلقاء القبض عليهما، وهما كل من "ح.م.ع"، 40 عامًا، و"ط.م.ع"، 30عامًا، كما تبيّن أن الجثة للمدعو "ي.ا.ا" 41 عامًا، من أهالي منطقة نجع أبو سعيد التابعة لبندر إسنا.

وأقر المتهمين خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة إذ استدرجا المجني عليه إلى منطقة جبلية بقرية توماس التابعة لدائرة المراكز، وقاما بضربه على رأسه باستخدام آلة حديدية "الشاكوش"، ثم قاما بسكب البنزين على جسده وإشعال النيران فيه بالكامل، بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه والمتهمين.