مجلس مفتيي روسيا يدعو بالسماح للروس الذين تلقوا التلقيح ضد كورونا بأداء العمرة

بعث مجلس مفتيي روسيا برسالة إلى وزير الحج السعودي يطلب فيها السماح للأشخاص الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" بأداء العمرة.

وقال نائب رئيس مجلس مفتي روسيا روشان أبياسوف -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الأربعاء- إن رئيس مجلس مفتي روسيا أرسل أمس رسالة إلى وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن الذين يحملون شهادة تطعيم من أداء العمرة؛ وأشار في رسالته إلى أنه حتى الآن لم تعترف منظمة الصحة العالمية بلقاح "سبوتنيك V"، لكن العديد من الدول بما فيها دول عربية قامت بشرائه، ويأمل المجلس أن تلبي السعودية نداءه.

كانت السلطات السعودية قد سمحت هذا العام بأداء فريضة الحج من 17 إلى 22 يوليو، فقط للمسلمين الذين يعيشون في المملكة، ولا يزيد عدد الأشخاص عن 60 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما والذين تم تطعيمهم مرتين ضد فيروس كورونا، خوفا من انتشار الفيروس.