وزارة البيئة تطلب تعويضا من أوراسكوم للتنمية بسبب أضرار بالجونة

تلقت شركة أوراسكوم للتنمية مصر خطابا من جهاز حماية البيئة التابع لوزارة البيئة، طالب فيه الشركة بتعويض قدره 33.9 مليون دولار بسبب أعمالها في مشروع الجونة، بحسب البيان الذي أرسلته الشركة للبورصة أمس.

وأشارت بيانات إلى قيام الشركة بصرف نواتج التكريك في البحر، ما أضر بالطبيعة البحرية والشعاب المرجانية للمنطقة، إضافة إلى خرق قانون البيئة عندما أخفقت أوراسكوم في تقديم تقارير إلى الجهاز بشأن الآثار البيئية للمشروع قبل الشروع في تنفيذه.

ونفت أوراسكوم للتنمية معرفتها بأسباب القرار. وقالت الشركة إن خطاب جهاز حماية البيئة لم يقدم دليلا على ادعاءاته ولم يستجب لطلبها في الحصول على مزيد من المعلومات.

وأرسلت أوراسكوم شكوى رسمية إلى الجهات المسئولة لتزويدها بالتقارير الفنية أو لتسوية مطالبات التعويض، والتي تقول إنها أبلغت بها شفهيا فقط.

وقالت أوراسكوم إنها أبدت تعاونا مع الوزارة سابقا، وأجرت عدة اجتماعات لمعالجة آثار عاصفة "التنين"، التي اجتاحت مصر وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط في مارس 2020.

وجرى الاتفاق على "معالجة الشركة آثار تلك العاصفة على نفقتها الخاصة حرصا منها على البيئة في المنطقة والعلاقة الطيبة بالوزارة"، بحسب بيان أوراسكوم.