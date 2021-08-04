قوات الأمن الأوكرانية تعتقل رجلا هدد بتفجير قنبلة داخل مقر الحكومة

ألقت قوات الأمن الأوكرانية القبض على رجل مسلح بقنبلة يدوية دخل إلى مقر مجلس الوزراء في العاصمة كييف مهددا بتفجيره.

وأكدت الشرطة أن منفذ العملية شارك سابقا في الحملة العسكرية في دونباس ضمن صفوف قوات الحكومة الأوكرانية وأصيب مرتان هناك، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفتت الشرطة إلى أن القنبلة التي هدد الرجل بتفجيرها كانت قتالية، وربطت دوافع منفذ العملية بظروف معيشته.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر الرجل المذكور عند أبواب مقر مجلس الوزراء، وقد عرض على كل من كان في المبنى بمغادرته، مهددا بتفجير قنبلة يحملها بيده، فيما حاول الناس تهدئته.

وبعد ذلك، دخل الرجل إلى داخل المبنى وأعلن عن احتجازه.

وكشفت مواقع إخبارية أوكرانية أن منفذ العملية من العسكريين الذين شاركوا في الحملة العسكرية في منطقة دونباس، مشيرا إلى أن الرجل كان من خبراء الألغام وأصيب بارتجاج دماغي.