حياة كريمة: جولات رئيس الوزراء تسرّع وتيرة المشروعات

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إن جولات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة، تلعب دورًا كبيرًا في تسريع وتيرة العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع نشرة السادسة على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إن الزيارات الميدانية تساهم بشكل كبير في إزالة المعوقات أمام سير المشروعات، كما تبرهن على حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للمبادرة والإصرار على نجاحها والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة.

وأشار إلى أن التكليف الرئاسي يتضمن الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في 52 مركزًا خلال عام واحد، موضحًا أن الجولات الميدانية تؤكد عمق هذا الالتزام على كافة المستويات.

وأفاد بأن مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية التي زراها مدبولي اليوم، كان يُصنف بأنه أحد أفقر المراكز على مستوى الجمهورية، لا سيّما أن القطاع الريفي به يقع في الضفة الشرقية لقناة السويس على أرض سيناء.

وأشار إلى أن هذه المنطقة كانت تعاني من تدنٍ كبير في مستوى الخدمات العامة المقدمة، وأن كل قرى المركز كانت محرومة من خدمات الصرف الصحي، ومعظمها محروم من مياه الشرب.

وأكد كذلك أن هذا المركز يعاني من أزمات كبيرة في المدارس والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات، غير أنه شدد على أن المبادرة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة في المركز.

وكان الدكتور مدبولي قد أكد خلال جولته، أن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يتم وفق نماذج محددة في الإنشاء والتجهيز لكل المباني الخدمية والمحطات وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبي متطلبات الناس، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشآت الأخرى، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تحديد المشروعات يتم بصورة تراعي خصوصية واحتياجات كل قرية مستهدفة