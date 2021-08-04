مخاوف من إصابة 13 شخصا بعد تسرب مذيب في شركة أدوية ألمانية

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تسربت مادة مذيبة في شركة أدوية ألمانية تعمل في إنتاج لقاحات كوفيد- 19، مما قد يؤدي إلى إصابة 13 شخصا، وفقا للشرطة.

وقد يكون سبب التسرب عيب تقني في شركة "رينشلر" للأدوية، ومقرها في لاوبهايم، في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة: "علينا الآن الانتظار لنرى ما إذا كانت هناك آثار لاحقة".

وبحسب بيان، ربما كان أربعة موظفين على اتصال مباشر بالمادة المذيبة ويعتقد أيضا أن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا بعد تسرب المذيب.

وقالت الشركة "من بين 13 موظفًا من فريق الإنتاج كانوا في الموقع في وقت التسرب، ولا يزال اثنان حاليا تحت الملاحظة الطبية كإجراء احترازي".

وأثبت تقييم أولي أنه لم يصب أحد بأذى. وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن الأشخاص المتضررين قد تستمر معاناتهم من أعراض لساعات.

وتشارك شركة "رينشلر" أيضا في إنتاج لقاح كوفيد- 19بواسطة بيونتيك وفايزر.

وأكدت متحدثة باسم الشركة وقوع الحادث. ووفقا لها، فإن حادث الأربعاء ليس له أي تأثير على إنتاج عقار كوفيد -19.