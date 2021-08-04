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تحدد منافسي ثنائي منتخب المصارعة الرومانية على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويلعب محمد إبراهيم كيشو على الميدالية البرونزية لوزن 67 كجم مع الروسي أرتيم سوركوف بطل العالم 2018 وهي المباراة التي تقام 12:40 ظهرا بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب محمد مصطفى على الميدالية البرونزية لوزن 87 كجم مع الألماني دينيس كودلا صاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وتقام المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وفاز كيشو علي بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف قبل أن يخسر منه 7-6 وينافس على البرونزية.

وكان كيشو افتتح مشواره بالدور ثمن النهائي بالفوز علي لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو بنتيجة 7-6 ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

بينما فاز محمد مصطفي فاز علي بطل كوبا دانيل جوروفيك في دور ربع النهائي بنتيجة 5-0 ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل المجر فيكتور لوررينز قبل أن يخسر منه 9-2 وينافس على البرونزية.

يذكر أن محمد مصطفي افتتح مشواره بالفوز علي لاعب بيلا روسيا بنتيجة 9-1 في الدور ثمن النهائي ليتأهل لمواجهة ربع النهائي أمام

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد