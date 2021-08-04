ضبط 7 آلاف قطعة مختلفة من السلع الغذائية مجهولة المصدر في الفيوم

تمكنت حملة من مديرية تموين الفيوم، من ضبط سيارة نقل توزع سلع غذائية مجهولة المصدر؛ وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكانت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل رقم "د ن ع 4517" توزع سلع غذائية مجهولة المصدر بإجمالي عدد 7 آلاف قطعة مختلفة الأنواع ومدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ الضبط، وبعضها غير مدون عليه تاريخ إنتاج عبارة عن 3960 زجاجة بلاستيك بها سوائل ألوان مختلفه، وغير مدون تاريخ إنتاج عليها، وجميعها ملصق عليها استيكر مدون عليه "بيبوو مانجو"، بالإضافة لضبط 3720 قطعة بلح الشام في أطباق بلاستيك مدون عليها تاريخ لاحق لتاريخ الضبط اليوم، مما يعتبر غش وتدليس للمستهلك.

وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة المضبوطة، وتحرر محضر وتسليم صاحب السيارة مركز الشرطة حضوريا للعرض على النيابة.