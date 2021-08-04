صيادون في تشيلي يغلقون عدة طرق ويطالبون بمساعدات بسبب كورونا

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أغلق صيادون في تشيلي العديد من الطرق الريفية واشتبكوا مع الشرطة.

وأقام الصيادون حواجز في الطرق وأشعلوا النار في إطارات السيارات اليوم الأربعاء، حسبما أفادت إذاعة "كوبيراتيفا". واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وطالب الصيادون الذين يعملون بشكل مستقل بالحصول على المساعدات التي قدمتها الدولة للشركات الصغيرة خلال تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال نوربرتو فيجا الزعيم النقابي "ستظل الطرق مغلقة حتى توافق الحكومة على هذه المنحة التي يطالب بها الصيادون في تشيلي".

وخلال وباء كورونا، كانت هناك احتجاجات متكررة في تشيلي الواقعة بأمريكا الجنوبية.

يذكر أن معدل البطالة يبلغ الآن 5ر9 %، وهناك بطالة غير رسمية يبلغ معدلها 26 %.