 رئيس وزراء السودان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع في المنطقة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع في المنطقة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 9:50 م

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مختلف الأوضاع الإقليمية، خاصة التطورات الأخيرة في إثيوبيا.

ذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن حمدوك تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي، اتفقا خلاله على أهمية تشجيع جميع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الإثيوبية، مع أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان في مناطق النزاع وبصورة عاجلة.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، ودعم مسار الانتقال الديموقراطي بالسودان.

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