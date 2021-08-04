بايدن: متحور «دلتا» من فيروس كورونا يسبب موجة جديدة من الإصابات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يختلف كثيراً عما سبقه حيث إنه قابل للانتقال بشكل كبير ويسبب موجة جديدة من الإصابات.

وأضاف بايدن في خطاب له من البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن حالات الإصابة بسبب "دلتا" تبلغ حوالي 80% من حالات اليوم في الولايات المتحدة.

ودعا بايدن إلى ضرورة الحصول على التطعيمات المضادة لكورونا من أجل تجنب المرض، مشيراً إلى أن التطعيمات تخفف أيضاً الأعراض في حالة الإصابة بالفيروس.

وأكد أن حوالي 90 مليون أمريكي يمكنهم تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن الجرعة الأولى.

وأوضح بايدن أن تلقي اللقاحات سيساعد على إعادة فتح الاقتصاد ومواصلة الأعمال التجارية.

وتابع الرئيس الأمريكي أن حزمة التحفيز المالي المقدرة بحوالي 100 دولار قد ساهمت في تشجيع الناس على تلقي التطعيمات يومياً.

وانتقد الرئيس الأمريكي الولايات التي حظرت ارتداء الأقنعة في المدارس، داعياً حكام هذه الولايات إلى المساعدة في تجنب انتشار المرض.

وشدد الرئيس الأمريكي على كفاية الجرعات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين، مؤكداً أنه يرغب في محاصرة هذا الفيروس "على مستوى العالم" وليس فقط داخل الولايات المتحدة.

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلاً إن بلاده ملتزمة بأن تصبح "ترسانة اللقاحات"، مشيراً إلى أن واشنطن تقدم المساعدات إلى دول أخرى حول العالم، ومؤكداً أن هذه "التبرعات" من جانب الولايات المتحدة مجانية.