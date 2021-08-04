فرنسا تلقن هولندا درسا قاسيا وتلحق بالمربع الذهبي لسيدات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

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واصل منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد تقدمه في مسابقة كرة اليد للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) وحجز مقعده بجدارة في المربع الذهبي للمسابقة بفوزه على منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) 32 / 26 اليوم الأربعاء في دور الثمانية.

ووجه المنتخب الفرنسي صدمة هائلة إلى نظيره الهولندي بطل العالم وأطاح به من دور الثمانية بعدما حقق عليه فوزا ساحقا 32 / 22 اليوم في ختام فعاليات دور الثمانية.

كما حجز المنتخب السويدي مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية ، وذلك بفوزه الكبير 39 / 30 على منتخب كوريا الجنوبية اليوم في مباراة أخرى بدور الثمانية.

وأنهى الفريق الروسي الشوط الأول لصالحه 17 / 15 ثم واصل تقدمه ووسع الفارق إلى ستة أهداف في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه.

ويتطلع الفريق الروسي إلى الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .

ويلتقي الفريق الروسي في المربع الذهبي مع نظيره النرويجي الذي تغلب على المنتخب المجري 26 / 22 في مباراة أخرى اليوم بدور الثمانية.

وكان المنتخب النرويجي أنهى الشوط الأول لصالحه 12 / 10 ثم وسع الفارق إلى أربعة أهداف في الشوط الثاني من المباراة.

وتبدو المواجهة بين الفريقين الروسي والنرويجي كنهائي مبكر للمسابقة لاسيما وأن الفريق الروسي هو حامل اللقب الأولمبي فيما فاز المنتخب النرويجي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما سبق للمنتخب النرويجي الفوز بالميدالية الذهبية في كل من أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012 إضافة لكونه حامل اللقب الأوروبي للعبة حاليا.

وأكمل المنتخب الفرنسي عقد المتأهلين للمربع الذهبي بفوزه الساحق 32 / 22 على نظيره الهولندي بطل العالم علما بأن المنتخب الفرنسي حل في المركز الثالث عشر ببطولة العالم الأخيرة عام 2019 ، والتي توج المنتخب الهولندي بلقبها.

ولقن المنتخب الفرنسي منافسه درسا قاسيا عبر شوطي المباراة وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي عن جدارة بعدما أجاد دفاعا وهجوما على مدار اللقاء.

وتسيد المنتخب الفرنسي المباراة منذ بدايتها ووسع الفارق تدريجيا حتى وصل إلى تسعة أهداف قبل أن يستيقظ المنتخب الهولندي في آخر سبع دقائق من المباراة ويقلص الفارق نسبيا مستفيدا من إهدار المنتخب الفرنسي لبعض الفرص.

ولكن المنتخب الفرنسي عاد لتألقه في نهاية الشوط وأنهاه لصالحه بفارق ثمانية أهداف (19 / 11) .

وتحسن أداء المنتخب الهولندي نسبيا في الشوط الثاني وجاء اللعب سجالا بين الفريقين ولكن المنتخب الفرنسي حافظ على فارق النتيجة قبل أن يوسع الفارق إلى عشرة أهداف (29 / 19) في الدقيقة 19 قبل أن ينهي المنتخب الفرنسي اللقاء لصالحه بفارق العشرة أهداف أيضا 32 / 22 .

ويلتقي المنتخب الفرنسي في المربع الذهبي بعد غد الجمعة نظيره السويدي الذي حقق إنجازا غير مسبوق ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى علما بأنه يخوض الفعاليات الأولمبية للمرة الرابعة في تاريخه وهي الرابعة على التوالي.

وكان أفضل ما حققه الفريق في مشاركاته الثلاثة الماضية هي الوصول لدور الثمانية في 2008 ببكين و2016 بريو دي جانيرو فيما خرج من دور المجموعات في أولمبياد لندن 2012 .

ولكن الفريق نجح اليوم في اجتياز دور الثمانية بالفوز الثمين والكبير 39 / 30 على نظيره الكوري في دور الثمانية بعدما أنهى المنتخب السويدي الشوط الأول لصالحه 21 / 13 .