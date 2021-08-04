أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تخصيص 5.5 مليون يورو كتمويل إنساني طارئ للمساعدة في تعزيز الاستجابة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في لبنان.

وذكرت المفوضية، في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل يأتي في الوقت الذي يواجه فيه لبنان معدلات إصابة عالية بنحو يكاد يفتك بالنظام الصحي الوطني، فضلا عن ضعف وتيرة برامج التطعيم.

في سياق متصل، دعا الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيف بوريل، السلطات اللبنانية لسرعة كشف أسباب انفجار مرفأ بيروت الدولي، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى على الحادث المأساوي الذي وقع في 4 أغسطس 2020، مؤكدا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اللبنانيين في أكثر اللحظات صعوبة، لا سيما وهم يكافحون الآن وباء كورونا.

من جانبه، قال جانيز لينارتشيتش، مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد: "في لبنان، يحتاج أكثر من 3 ملايين شخص إلى المساعدة بسبب أزمة كوفيد-19 حيث ينتشر الفيروس بسرعة بينما يصعُب على المواطنين إجراء الاختبارات المجانية للكشف عن المرض أو حتى دخول وحدات العناية المركزة، التي أصبحت ممتلئة عن بكرة أبيها".

وتابع: "وإلى جانب تأثير الوباء، لا يزال اللبنانيون واللاجئون يتعاملون مع تداعيات انفجار بيروت المدمر في عام 2020 والأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمخضت عنه، واستجابة لذلك، يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم الإنساني للمساعدة في تخفيف معاناة الأشخاص الأكثر احتياجًا في لبنان ومساعدة البلاد على مكافحة الوباء ".

ويأتي التمويل الأخير من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان بالإضافة إلى التخصيص الأولي الذي أعلن عنه بقيمة 50 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى لبنان تم إصدارها لعام 2021.

وسيدعم التمويل بدء التطعيم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال الأشهر المقبلة ومن ثم منع تفاقم عدد الإصابات، كما سيتم بسرعة تلبية الاحتياجات الصحية الحرجة بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي المرتبط بوباء كوفيد-19 بحسب البيان.