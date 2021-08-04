قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن موسم الفيضان بدأ بالفعل في مصر، لافتة إلى اتخاذ الوزارة كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع أية كميات مياه زائدة.

وأضافت سيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن السودان يشهد فيضانات كبيرة خلال الفترة الراهنة، لافتة إلى أن نسبة الأمطار التي تتعرض لها الخرطوم أعلى من المعدلات.

وأشارت إلى أن زيادة معدلات سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة أمر طبيعي؛ بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، قائلة إن سقوط أمطار على مناطق من جنوب مصر، خلال تلك الفترة، أمر غير معتاد.

وتوقعت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، استمرار سقوط الأمطار على جنوب البلاد حتى يوم الأحد المقبل، موضحة أنها تمتد لتصل إلى أسوان وحلايب وشلاتين وأجزاء من جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن الوزارة تأكدت من جاهزية منشآت حماية السيول في حلايب وشلاتين لاستقبال الأمطار الواردة، مؤكدة أن العالم يشهد نوعًا جديدًا من المناخ، وخاصة مع ما تعرضت له بعض الدول الأوروبية من أمطار وسيول، في وقت سابق.