شريف يبتعد بصدارة هدافي الدوري بهدفه في دجلة

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واصل محمد شريف، مهاجم الأهلي، تألقه مع الفريق الأحمر وسجل هدفه السابع عشر في بطولة الدوري الممتاز.

وساهم محمد شريف في فوز الاهلي اليوم الأربعاء أمام وادي دجلة، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز.

وسجل الهدف الاول للاهلي محمود كهربا، فيما أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليوقع على هدفه السابع عشر في الدوري ويبتعد بصدارة هدافي الدوري الممتاز.

وستشهد الأيام القادمة منافسة قوية بين محمد شريف وأحمد ياسر ريان أقرب منافسيه في صدارة الهدافين والذي يملك 15 هدفا فقط.

وفي السطور التالية نبرز قائمة هدافي الدوري بشكل عام:

محمد شريف (الأهلي) 17

أحمد ياسر ريان (سيراميكا كيلوباترا) 15

أشرف بن شرقي (الزمالك) 12

عمر كمال (المصري) 11

أحمد سمير (طلائع الجيش) 11

مصطفى فتحي (سموحة) 10

عمرو جمال (طلائع الجيش) 10

رامي صبري (إنبي) 10

فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي) 10

شميلس بيكي (مصر المقاصة) 9

أحمد علي (البنك الأهلي) 9

باسم مرسي (مصر المقاصة) 9

يوسف أوباما (الزمالك) 9

حسام حسن (سموحة) 9