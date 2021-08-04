قال الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب بلبنان، أحمد البوش، إن الوضع الصحي في لبنان سيئ جدا، والبلد تمر بأصعب حالاتها سواء من الناحية الأمنية أو الصحية أو الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البوش في تصريحات للشروق، على هامش حضوره توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الأطباء العرب، ومنصة نبض للتوعية والإعلام الصحي الأحد الماضي، أن الدواء مفقود بالصديليات بشكل كامل في لبنان، والمستشفيات بدأ ينفذ منها الأدوات الأساسية التي يحتاجها المريض، بالإضافة إلى أن الدواء بدأ يفقد أيضا داخل المستشفيات.

وتابع: "نحن في أزمة شديدة لا نعرف كيفية الخروج منها، مطالبا الدول العربية بدعم الشعب اللبناني والدولة اللبنانية على المستوى السياسي حتى يكون هناك حكومة لبنانية، وعلى المستوى المادي أيضا".

ووقع اتحاد الأطباء العرب الأحد الماضي، اتفاقية تعاون مع منصة نبض للتوعية والإعلام الصحي، بحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية، وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على اعتماد "منصة نبض" كتعليم مستمر للأطباء من أجل تحديث المعلومات الطبية، وفق آخر الدراسات والأبحاث العلمية المحكمة من جهات مرجعية عالمية متخصصة، والتوعية الصحية للمرضى والبيئة المرافقة للعيادات والمنشآت الطبية.

وتستند مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجانبين إلى أن اتحاد الأطباء العرب مؤسسة رائدة في التنمية المهنية والطبية والتكامل الصحي العربي، إضافة إلى نشر رسالة الطب الإنسانية في جميع أرجاء الوطن العربي والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للأطباء والفرق الطبية المعاونة وتحقيق التنمية المهنية والعلمية والبحثية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية الطبية من خلال لجانه وروابطه العلمية والمهنية.