 مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء تصادم قطاري ركاب جنوب غربي التشيك - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء تصادم قطاري ركاب جنوب غربي التشيك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 11:27 ص

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة إثر تصادم قطاري ركاب في مدينة بلزن التشيكية جنوب غربي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الإنقاذ في المدينة ماريا سفوبودوفا، حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الأربعاء، إنه تم الاستعانة بأربع مروحيات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأوضحت أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من بلدة (ميلافتشي) فيما يتوقع مسئولو السكك الحديدية التشيكية أن تستغرق عملية إصلاح القضبان ساعات أو حتى عدة أيام، لذا تقرر تنظيم وسائل نقل بديلة خلال هذه الفترة.

 


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