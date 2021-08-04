ضبط صاحب منزل واقعة مصرع سائق انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب المنزل المتهم في واقعة مصرع سائق "توكتوك"، إثر انهيار حفرة عليه أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بالمنزل بقرية جزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار حفرة على شخص أثناء التنقيب عن الآثار بقرية جزيرة مطاوع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز أولاد صقر، إلى موقع البلاغ، حيث تم استدعاء قسم الإنقاذ بالحماية المدنية بالشرقية، وتعذر استخراج الجثة، وبالعرض على النيابة العامة قررت بوقف البحث عن جثة الشاب المفقود، ويُدعى رامي. ع، 35 سنة، سائق "توكتوك"، من قرية اليوسيفية التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك لتأثر جدران المنزل وصعوبة مواصل الحفل والبحث تجنبًا لانهيار المنزل وتأثر المنازل المجاورة.

وتم ضبط صاحب المنزل، ويُدعى محمد ع إ س" موظف سابق مفصول بالأوقاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.