قبرص ترسل تعزيزات لليونان لمكافحة حرائق الغابات

وصلت بعثة من جهاز الإطفاء والدفاع المدني القبرصي إلى اليونان، اليوم الأربعاء، للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي وصلت إلى مناطق سكنية خارج العاصمة أثينا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء القبرصي أندرياس كيتيس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن شاحنتي إطفاء مع 20 من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى فريق مكون من 20 فردا من الدفاع المدني بمعداتهم الخاصة وصلوا إلى اليونان، وتم إطلاعهم على الأماكن التي ستنتشر فيها الطواقم القبرصية، وسافرت البعثة القبرصية إلى اليونان على متن طائرة نقل عسكرية أمريكية من مطار لارنكا الدولي.

كان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أكد في تغريدة على تويتر صباح اليوم، أن قبرص تقف إلى جانب الشعب اليوناني، مضيفا: "لقد استجبنا على الفور لدعوة الحكومة اليونانية لتقديم المساعدة في الحرائق الكارثية".

وأخلت السلطات اليونانية المنازل على خلفية اندلاع حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة شمال أثينا أمس الثلاثاء، وشهدت اليونان نحو 81 حريقا في الغابات خلال 24 ساعة مع مواجهتها لأسوأ موجة حارة منذ عقود، وفقا لتصريحات نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس.