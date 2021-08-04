السودان: تشكيل لجنتين لتنفيذ ومتابعة مسار منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار، ووزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، وممثلي المنطقتين والجهات ذات الصلة.

وقالت بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي السودانية، في تصريح صحفي، إن الاجتماع كان مثمرا ومفيدا، حيث تم خلاله تشكيل وتكليف لجنتين، تعنى الأولى بالترتيبات الأمنية، ورفع تقرير مفصل حول كيفية تنفيذها، والتي تشمل تحديد نقاط تجميع القوات وفرز الجيوش حتى مرحلة وصولها إلى مراكز التدريب وتجميع السلاح وإيداعه في المخازن.

وأشارت دينار، إلى أن اللجنة الثانية معنية بالجزئيات السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين، والمتمثلة في رصد الآليات التي نص عليها الاتفاق، والتي تشمل المفوضيات والهيئات وتصنيفها على المستويين الاتحادي والولائي، وتحديد الجهات المسؤولة عنها في مجلسي السيادة والوزراء، مع المطالبة بالإسراع في تشكيلها بهدف الشروع فوراً في تنفيذ اتفاق المنطقتين.

وأضافت وزيرة الحكم الاتحادي: "رغم التأخير الذي لازم تنفيذ اتفاق مسار المنطقتين، إلا أن الإرادة السياسية والجدية التي يتحلى بها الجانبان، الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية _ شمال، ستمكنهما من تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة المقبلة والوصول إلى المرامي والأهداف التي ينشدها مواطنو المنطقتين".