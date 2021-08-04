فتح طريق العلمين الصحراوي بعد زوال الشبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح طريق العلمين الصحراوي أمام حركة السيارات بعد إغلاقه بسبب وجود شبورة مائية صباح اليوم الأربعاء.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.