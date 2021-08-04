قالت الدكتورة ماجدة علي رخا رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الهيموفيليا، إن مرض النزيف الزمن ينتقل من الأم الحاملة للمرض لأبنائها الذكور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الهيموفيليا يعتبر مرضًا مزمنًا يستمر طوال العمر، موضحة أنه يصيب الإناث إذا كان الأب مصابًا بالمرض.

وأشارت "ماجدة"، إلى أن 30% من حالات الإصابة بالمرض تحدث نتيجة طفرة وراثية، وهو يتنوع بين بسيط ومتوسطة وشديدة، لافتة إلى أن إجمالي عدد المصابين في مصر يبلغ 6233 حالة.

وأفادت بأن المرض ينقسم إلى شقين، أحدهما "أ" ويبلغ عدد حالاته 5084 إصابة، و"ب" بواقع 1149 حالة، مؤكدة أن أغلب الحالات تكون بين الأطفال.

وأكدت رئيس الجميعة، أن معدلات الإصابة بالمرض في مصر تقع في المتوسط العالمي.