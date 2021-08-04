الفاو تطلق مشروع لتحسين إنتاجية الحيازات الصغيرة في الأراضي الجديدة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس، إطلاق مشروع "تحسين إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيواني في الأراضي الجديدة" لـ3440 من أصحاب الحيازات الصغيرة في 4 محافظات مصرية.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومرفق البيئة العالمي.

وأُعلن -خلال ورشة العمل التأسيسية- أنه سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الحكومية المختصة على المستوى الوطني والمحافظات والمديريات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ويستهدف المشروع تحسين الإنتاج الزراعي وكفاءة الإنتاجية الزراعية لـ3440 من أصحاب الحيازات الصغيرة من الإناث والذكور والشباب من الأسر الريفية المهمشة، عبر إنشاء وتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية بشكل فعال لتعزيز ممارسات الطرق المبتكرة للزراعة الذكية مناخياً، وكذلك ممارسات وتقنيات إدارة الموارد الطبيعية.

وتم اختيار قرى منطقة مطوبوس، بمحافظة كفر الشيخ، وقرى منطقة غرب الفشن، بمحافظة بني سويف، وقرى منطقة غرب سمالوط، بمحافظة المنيا، وقرى وادي الصعايدة/ وادي النقرة، بمحافظة أسوان، كقرى مختارة لتنفيذ المشروع.

وقال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر، في كلمته الافتتاحية: "يساهم المشروع في تحقيق هدف استراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة، عبر تطبيق الممارسات والتقنيات المبتكرة التي يتم تجريبها أو اختبارها أو توسيع نطاقها من قبل المنتجين لزيادة الإنتاجية بشكل مستدام، والتصدي للتغيرات المناخية والتدهور البيئي، خاصة أن هناك حاجة إلى إرشادات عملية لتحسين إدارة المياه، وخصوبة التربة، وحماية النباتات، وتنويع المحاصيل، وصحة الحيوان، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والإنتاج الحيواني، والقيمة المضافة بعد الحصاد، وتلبية معايير جودة الأغذية المتزايدة".