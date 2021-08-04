مدرب موناكو: نشعر جميعا بالصدمة

أدان الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعبه أوريلين تشواميني، خلال المباراة التي فاز بها الفريق 2-0 على سبارتا براغ التشيكي أمس الثلاثاء، ضمن تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصار تشواميني هدفا للإساءات النصرية بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 37، وقد شكا وزملاؤه للمدرب كوفاتش ولحكم المباراة الإنجليزي مايكل أوليفير.

وذكرت تقارير أن المباراة توقفت لفترة قصيرة بعدما ظهرت رسالة على شاشة الملعب تؤكد توقف اللعب حال تكرار الموقف مرة أخرى.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن تشواميني تعرض للإساءة اللفظية مرة أخرى عقب صافرة نهاية المباراة.

وقال كوفاتش في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "نشعر جميعا بالصدمة لأنه في القرن الحادي والعشرين ما تزال تلك الأمور تحدث في ملاعب كرة القدم وفي المجتمع".

وأضاف: "نحن جميعا متساوون، ونحن هنا للعب كرة القدم، أقول إنني فخور بلاعبي فريقي لأننا أظهرنا رد الفعل الصحيح".

وتابع كوفاتش: "فزنا بالمباراة على أرض الملعب، وكذلك مباراتنا ضد العنصرية، أعتقد أن هذه هي الرسالة الأكثر أهمية في هذه الليلة، ومن المهم أيضا القول إن عددا قليلا من المشجعين في الملعب هم المذنبون بخصوص تلك الواقعة".

واختتم المدرب الكرواتي تصريحاته بالقول: "تحدثنا إلى حكم المباراة ومدرب سبارتا براغ بين شوطي المباراة، أخبرته أنه غير مسؤول عن ذلك لكننا نستحق الاحترام، هذا هو المهم وأتمنى ألا يحدث ذلك مرة أخرى".