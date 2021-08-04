نائب رئيس جامعة أسيوط: حصر الحاصلين على الدكتوراة رسالة تحفيز وطمأنة بالاستعانة بهم

قال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط، إن عدد الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراة خلال الـ10 سنوات السابقة بلغ 7627 بمختلف التخصصات بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح المنشاوي، اليوم الأربعاء، أن الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة بمختلف التخصصات منهم من تم تعيينه في وظائف إدارية مختلفة داخل وخارج الجامعة، مشيرا إلى إصدار وزير التعليم العالي بالتنسيق مع رؤساء الجامعات بحصر جميع الأعداد، بمثابة رسالة طمأنة وتحفيز لكل الخريجين، بأن يتم الاستعانة بهم في مناصب قيادية بمختلف الوزارات خلال السنوات القادمة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي والخريجين وتصحيح المسار في بعض الأمور.

ولفت إلى أن جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور طارق الجمال أنشأت أول معهد البحوث تصنع وابتكار الدواء بإشراف قسم الدراسات العليا والبحوث وذلك لربط البحث العلمي بالصناعات التي تخدم المجتمع من ناحية والدولة من ناحية أخرى والاعتماد على الجهود الذاتية لتوفير متطلبات البحث العلمي في مجالات أخرى داخل الجامعة .

وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط أنه خلال العام الحالي تم إنشاء معهد البحوث البيولوجية الجزئية بالتنسيق بين كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة وذلك لفحص كل ما يتعلق بالمواد الغذائية من ناحية الصلاحية والتصنيع والتخزين.