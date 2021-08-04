تايلاند تسجل 20 ألفا و200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الأربعاء، تسجيل 20 ألفا و200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 188 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و503 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في تايلاند منذ بداية الوباء إلى 673 ألفا و385 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وخرج من المستشفيات على مدار أمس 17 ألفا و975 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 455 ألفا و806 أشخاص.