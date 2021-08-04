الطائرة بوينج 737 ماكس تتوجه للصين للخضوع لاختيار مهم لإنهاء حظر طيرانها

تتوجه الطائرة بوينج 737 ماكس إلى الصين للخضوع لاختبار مهم من المنظمين، حسبما أفادت مصادر مطلعة، في خطوة تستهدف إنهاء حظر طيران الطائرة المستمر منذ أكثر من عامين في أعقاب حادثي تحطم دمويين.

وتغادر الطائرة 737-7 من مطار بوينج في سياتل الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في طريقها إلى مطار جون رودجرز خارج هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، وفقا لموقع "فلايت رادار24" لتعقب الرحلات الجوية. ولم تعلق بوينج على الفور على هذا النبأ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إن الرحلة إلى هاواي هي الجولة الأولى من الرحلة عبر المحيط الهادئ. ونظرا لحظر روسيا تحليق الطائرة فوق المجال الجوي الروسي، ستحلق الطائرة ماكس ذات البدن الضيق عبر خط الاستواء إلى الصين بدلا من التحليق عبر الممر الشمالي الأقصر الذي عادة ما تسلكه الرحلات التجارية.

وفي حين أن رحلة الطائرة ماكس إلى الصين لتأكيد سلامتها للطيران ستكون عاملا حاسما، يمكن أن تستغرق الجهات التنظيمية الصينية عدة أشهر لإنهاء عملهم قبل السماح للطائرة باستئناف رحلاتها التجارية.

وقد أرسلت شركة بوينج وفدا يتألف من 35 طيارا ومهندسا إلى الصين الشهر الماضي لمقابلة الجهات التنظيمية والإعداد لاختبارات المحاكاة والطيران.