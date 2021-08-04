محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية المعصرة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يجري تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا بقرى مركز ملوي.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الجاري انشاءه بالقرية، والذي سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون (المركز التكنولوجي/ التضامن الاجتماعي/ البريد/ التموين/ السجل المدني/ الشهر العقاري/ المجلس الشعبي المحلي)، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات، وكذلك أعمال إنشاء جناح بمدرسة الوحدة بالمعصرة، المقام على 5 أدوار بإجمالي 12 فصلًا.

كما تفقد المحافظ الاعمال الخاصة باحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية وتفقد أيضا وحدة التضامن الاجتماعي القديمة بالقرية، وضمن الجولة تفقد المحافظ موقع مجمع الخدمات الزراعي وأعمال توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات.

وخلال جولته بالقرية، وجه محافظ المنيا بإدراج ملعب القرية ومركز الشباب ضمن خطة الإحلال والتجديد، كما وجه بتوفير مقاعد ومظلات وتنظيم العمل لتقليل الازدحام على مركز خدمات البريد بالقرية.

وشملت جولة المحافظ، تفقد محطة مياه المعصرة القديمة الرئيسية والتي تخدم مدينة ملوي والمعصرة وتوابعها، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة المعصرة الابتدائية، وكذلك محطة الصرف الصحي والتي تخدم القرية وتوابعها، وتابع تنفيذ أعمال الكهرباء والتي ستشمل تركيب أكشاك تدعيم وتغيير المحولات المعلقة لأكشاك، ورفع الوصلات الهوائية أعلى الكتل السكنية.