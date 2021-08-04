الزراعة تواصل متابعة أصولها في المحافظات لرفع كفاءتها

قام مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن حصر ورفع كفاءه الأصول بالوزارة سعيد صالح، بزيارة إلى ميناء الأسكندرية البحري، اليوم الأربعاء، للوقوف على كفاءه المنشأت التابعة للوزارة وتشغيلها بما يحقق إنجاز كافة الخدمات للمتعاملين معها والمترددين عليها في سرعة وسهولة.

وأضاف صالح، أن الزيارة شملت مبنى الحجر الزراعي ومعمل صحة الحيوان ومبنى الحجر البيطري والمركز الإقليمي الأغذية والأعلاف، حيث جاء ذلك استمرارا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة في حصر ورفع كفاءة الأصول وتحقيق العائد الإقتصادي الأفضل منها، وأيضا رفع كفاءة أداء وتشغيل المعامل والحجر الزراعي والبيطري.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن الزيارة تأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة الدائمة للتأكد على استغلال كافة الأصول بما يحقق أكبر استفادة ممكنة، فضلا عن رفع كفاءة تقديم الخدمات للمتعاملين مع الوزارة.