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الصليب الأحمر اللبناني: ارتفاع حصيلة المصابين بتظاهرات بيروت إلى 56

تظاهرات بيروت
تظاهرات بيروت
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 7:55 م

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة المصابين بين المشاركين في مظاهرات بوسط بيروت ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت، إلى 56.

وقال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إنه تم نقل 8جرحى من وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ونقل 3 جرحى من الجميزة، وإسعاف 45 مصابًا في المكان.

ونظم مئات اللبنانيين مسيرة حاشدة، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.

وانطلقت المسيرة في شوارع العاصمة وحمل المشاركون الأعلام واللافتات المطالبة بمحاسبة المسئولين عن انفجار المرفأ.

كما انطلقت مسيرة أخرى للقطاع الطبي تحت مسمى «مسيرة القمصان البيض»، والذي تعرض إلى خسائر كبيرة إثر الانفجار، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

 

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