العفو الدولية تطالب بإلغاء تجريم أنشطة الإنقاذ البحري للمهاجرين

طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بإلغاء تجريم الإنقاذ البحري، وذلك بعد نحو أربع سنوات من احتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "إيوفنتا" في إيطاليا واعتقال طاقمها.

وقالت خبيرة سياسة اللجوء في المنظمة، فرانزيسكا فيلمار إن "الإنقاذ في البحر أمر واجب بموجب القانون الدولي". وأضافت أن إنقاذ اللاجئين يجب أن يبقى دائما بلا عقاب.

وتطوع حوالي 200 شخص في السفينة إيوفنتا في نقاط مختلفة بين يوليو 2016 وأغسطس 2017، وأنقذوا أكثر من 14 ألف مهاجر كانوا يواجهون محنة في البحر.

وحقق القضاء الإيطالى مع أفراد طاقم السفينة وأفراد طاقم سفينتي إنقاذ أخريين بعد احتجاز تلك السفن. وفي مارس من هذا العام، اتهموا 21 شخصا وثلاث منظمات بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

ويواجه بعض هؤلاء الأفراد الآن عقوبة السجن لمدة 20 عاما. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم.