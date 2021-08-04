نائبة لبنانية: أزمتنا تتمثل في المافيا الفاشية المتحكمة بالسلطة

قالت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، إن «أزمة لبنان تتمثل في المافيا الفاشية المتحكمة بالسلطة»، مشيرة إلى أن المتظاهرين مستمرون في تواجدهم بالشوارع لحين الخلاص من تلك «المافيا»، بحسب تعبيرها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لم يصل إلى استجواب المسؤولين، بعد مرور عام من الانفجار، لافتة إلى أن الأمر يرجع إلى حصانة المسؤولين بحصانات سياسية.

وأشارت إلى أن «الثورة اللبنانية التي انطلقت في 17 أكتوبر لعام 2019، تقاتل منظومة عمرها 100 عام تغلغلت في كل إدارات الدولة وأجهزتها وتملك الإعلام والمصارف»، قائلة إن الشعب لا يستطيع اقتلاع تلك المنظومة خلال عام أو عام ونصف.

ولفتت النائبة اللبنانية، إلى أن المسؤولين داخل تلك المنظومة يرفضون إجراء انتخابات فرعية؛ لأنهم لا يرغبون في خوص ما أسمته «تحدي الصناديق»، منوهة إلى أنهم يحكمون بمنطق «فرق تسُد».

وذكرت أن تلك المنظومة تحاول تفريق اللبنانيين وإبعادهم عن بعضهم، معلقة: «الوطن لنا جميعا والنضال مستمر من أجله من منطلق وحدوي صرف؛ لأن كل مشاريع التقسيم أدت إلى فشل ذريع».

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة المصابين بين المشاركين في مظاهرات بوسط بيروت ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت، إلى 56.

ونظم مئات اللبنانيين مسيرة حاشدة، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.

وانطلقت المسيرة في شوارع العاصمة وحمل المشاركون الأعلام واللافتات المطالبة بمحاسبة المسئولين عن انفجار المرفأ.

كما انطلقت مسيرة أخرى للقطاع الطبي تحت مسمى «مسيرة القمصان البيض»، والذي تعرض إلى خسائر كبيرة إثر الانفجار، بالإضافة إلى جائحة كورونا.