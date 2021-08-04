مستشار الرئيس: مصر أدارت أزمة كورونا بكل احترافية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تفاصيل إعلان وزارة الصحة عن تطعيم 6 ملايين مواطن حتى الآن، مشيرًا إلى أن «مصر أدارت أزمة كورونا بكل احترافية وحنكة شديدة للغاية».

وقال عوض، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس»، عبر قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، إنه «تم وضع كل الإمكانيات والطاقات لإدارة الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بملف اللقاحات»، متابعًا: «حتى الآن تم تطعيم 1.5% من سكان إفريقيا فقط، القارة تعاني للغاية، في حين أن القيادة المصرية تسعى لتطعيم أكبر عدد من سكانها».

واستكمل: «نجحنا في الحصول على أكبر قدر من اللقاحات من مصادر متعددة، وبدأنا دفع مقابل 25 مليون جرعة للحصول على لقاح جونسون آند جونسون بالفترة المقبلة».