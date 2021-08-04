امرأة في طريقها لأن تصبح أول حاكمة لنيويورك حال عزل كومو المتهم بالتحرش

أصبحت كاثي هوشول على وشك أن تصبح أول امرأة تقود نيويورك في الوقت الذي يواجه فيه الحاكم أندرو كومو احتمال اجراءات عزله.

وسوف تتولي هوشول، وهى ديمقراطية تبلغ من العمر 62 عامًا لم يتخيل سوى عدد قليل صعودها إلى قصر الحاكم، حكم ولاية نيويورك خلفا لكومو في حالة استقالته أو عزله.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ذكر تقرير اصدرته أمس الثلاثاء ليتيسيا جيمس المدعية العامة في الولاية أن كومو تحرش جنسيا بـ 11أمراة.

ونفى كومو ماورد في التقرير، لكن السياسيين بما في ذلك الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعشرات من حلفاء حاكم نيويورك السابقين حثوه على الاستقالة.

وقالت هوشول أمس الثلاثاء إن تقرير المدعية العامة وثق "سلوكا قبيحا"، وإنها تصدق اقوال النساء اللاتي اتهمن كومو بالتحرش بهن.