أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين لويس فان جال مديرًا فنيًا لمنتخب الطواحين.

وقرر الاتحاد الهولندي تعيين فان جال مديرًا فنيًا للمنتخب حتى كأس العالم بقطر 2022، ليحل بديلًا لفرانك دي بور المدير الفني السابق للطواحين الهولندية.

ويعود فان جال للتدريب مجددًا بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 2016 لتولي زمام الأمور في المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته، حيث سبق له قيادة منتخب بلاده في الفترة ما بين 2002،2000 ثم في الفترة من 2012 إلى 2014.

وفي أول تصريح له بعد توليه المسئولية الفنية للمنتخب الهولندي، قال فان جال:" لطالما كانت كرة القدم الهولندية قريبة من قلبي ، والتدريب الوطني من وجهة نظري هو منصب رئيسي لمزيد من التقدم في كرة القدم لدينا، علاوة على ذلك أعتبر أنه لشرف لي أن أدرب المنتخب الهولندي".