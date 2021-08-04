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محكمة روسية تؤيد حظر منظمات المعارض نافالني

اليكسي نافالني
اليكسي نافالني
د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أغسطس 2021 - 8:49 م

أكد القضاء الروسي حظر العديد من منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وأفادت بيانات القضاء الروسي بأن فريق نافالني فشل اليوم الأربعاء في الطعن على حكم صادر في منتصف يونيو الماضي.

كانت محكمة في موسكو قد صنفت مؤسسة نافالني المناهضة للفساد "اف بي كيه" والعاملين الإقليميين، وآخرين، كمتشددين وقررت حظر عملهم.

وبموجب قانون تم سنه مؤخرا، تم حظر مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة الشهر المقبل، وغيرها من الأنشطة.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" بأن المحامي إيفان بافلوف أعلن أنه سيستأنف على قرار المحكمة، وفي حال استنفاد كافه الطعون أمام القضاء الروسي، يمكن التقدم باسئناف إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورج الفرنسية.


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