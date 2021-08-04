الضويني لمفتي أستراليا: 533 طالبا من الجالية المسلمة يدرسون في الأزهر هذا العام

استقبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور سليم علوان، الأمين العام لدار الفتوى بأستراليا، ‏لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي.‏

وقال وكيل الأزهر في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "إننا حريصون على أن يكون لنا امتداد مع كل صاحب فكر ومنهج وسطي، لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة، مبينًا أن الأزهر استقبل هذا العام 533 طالبًا وطالبة من أبناء الجالية المسلمة بأستراليا ‏بمراحل التعليم المختلفة، بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى الدراسات العليا، وهذا العدد يدل على حرص أبناء الجالية ‏الإسلامية في أستراليا على تلقي العلوم الدينية والمنهج الأزهري وثقتهم الكبيرة فيه".‏

من جهته، قال الدكتور سليم علوان الحسيني: "إن خوفنا على أبنائنا وعلى الأجيال ‏القادمة من أبناء الجالية المسلمة الاسترالية؛ جعلنا نتمسك بالمنهج الأزهري، فهو منهج الاعتدال ويدعو إلى السلام والمحبة وبناء ‏الأوطان".

وأضاف أن الأزهر يعمل على حماية أبناء المسلمين من التطرف ويحصنهم من التشدد والانحراف وذلك بفضل منهجه ‏الوسطي المستنير، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، مؤكدًا أن أوروبا تحتاج لفكر ومنهج الأزهر، ‏لترسيخ التعايش السلمي المشترك وقبول الآخر.‏