القوات المسلحة الروسية تساعد في إخماد حرائق الغابات

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من المقرر أن تساعد القوات المسلحة الروسية قوات الطوارئ في روسيا، التي تحاول إخماد حرائق الغابات المدمرة.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم إرسال معدات فنية إضافية لجمهورية ساخا، التي تعرف أيضا باسم ياكوتيا في سيبيريا، بشرق البلاد.

ووفقا للسلطات، مازال هناك 173 حريقا مستعرا في المنطقة، والوضع مازال صعبا.

ويحاول أفراد قوات الطوارئ، الذين يبلغ عددهم أكثر من 2500 شخص، منع ألسنة اللهب من الامتداد لعدة قرى، يشكو المواطنون فيها من الدخان الكثيف.

وقالت وزارة الدفاع إن جهود رجال الإطفاء في ياكوتيا غطت منطقة تصل مساحتها لأكثر من 800 كيلو متر مربع، أي منطقة أكبر من أذربيجان.

ويشار إلى أن الحرائق تشتعل في الأشجار الكثيفة في روسيا سنويا. ويقول المعنيون بشؤون البيئة إن الوضع تفاقم بسبب التغير المناخي.