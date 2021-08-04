ضبط 10 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

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أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 10 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين عدا 38 شخصًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهمم وإحالتهم للنيابة العامة.

كما تم تحرير 834 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 259 قضية منع تداول أرجيلة بإجمالي مضبوطات 1580 أرجيلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين؛ وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.