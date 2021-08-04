ودع مؤمن مهران لاعب منتخب مصر للكانوي والكاياك منافسات الكاياك للقارب الفردي 200 متر من الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهى مؤمن منافسات 200 متر للقارب الفردي بزمن 37.836 ثانية في المركز الرابع في التصفية الأولى بربع النهائي، ليودع المنافسات.

ويتأهل فقط أول لاعبين من الدور ربع النهائي للدور نصف النهائي من كل تصفية، بينما يودع اللاعبين أصحاب المراكز الآخرى المنافسات .

يذكر أن أولمبياد لندن قد شهد الظهور الأول لمصر في هذه الرياضة عن طريق اللاعب مصطفى منصور ، حيث شارك في منافسات السباق السريع ضمن سباقين 1000 و 200 متر.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.