الرئيس الفرنسي: المتظاهرون المعارضون للتطعيم فقدوا صوابهم

كثف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من انتقاده للمتظاهرين المتطرفين المعارضين للتطعيم والذين عارضوا حملته لتعزيز التطعيم عبر البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة باريس ماتش: "لن استسلم لعنفهم الراديكالي على الإطلاق"، وفقا لمقتطفات من المقابلة توفرت على الإنترنت قبل بثها كاملة غدا الخميس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال ماكرون فى المقابلة: "سلوكهم تهديد للديمقراطية. إنهم يخلطون الأمور ببعضها".

وقال ماكرون: "قلة من عشرات الآلاف من الأشخاص فقدوا صوابهم لدرجة أنهم يقولون إننا نعيش في ديكتاتورية". ويقول النشطاء المعارضون للتطعيم إن التدابير الحكومية التي تجعل من التطعيم شبه إلزامي على هؤلاء الذين يرغبون في العودة للحياة الطبيعية، أمر قمعي.

تأتي تصريحات ماكرون بعد ثالث عطلة نهاية أسبوع على التوالي من المظاهرات في المدن الفرنسية الكبرى ضد خطة حكومية لفرض جواز مرور خاص بالتطعيم على الأشخاص الذين يدخلون أماكن مثل المطاعم والمتاحف وكذلك القطارات.