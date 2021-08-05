بلينكن يبحث هاتفيا مع حمدوك توسع العمليات المسلحة في إثيوبيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الوضع في إثيوبيا وتوسع المواجهة المسلحة في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس - تلقته (د.ب.أ)-:"تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لمناقشة المخاوف المشتركة بشأن توسع المواجهة المسلحة في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا، وتدهور الوضع الإنساني في منطقة تيجراي، وتقارير عن معاودة القوات الإريترية دخول إثيوبيا ، وأن هذا كله يؤثّر على الاستقرار الإقليمي".

وتابع البيان "أن بلينكن اتفق مع حمدوك على تشجيع جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار، والانخراط في حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة الدولة الإثيوبية وسلامتها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى مستحقّيها".

وأضاف البيان "أن بلينكن وحمدوك ناقشا أيضا التقدّم المحرز في التحول الديمقراطي في السودان وسبل توسيع العلاقات الأمريكية السودانية".