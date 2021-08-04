الصين تفحص جميع سكان منطقة ماكاو بعد تسجيل إصابات بمتغير دلتا

أعلنت السلطات في منطقة "ماكاو" الإدارية الصينية، أنها تفحص جميع سكانها، مطالبة بتقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل مغادرة المدينة؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بمتغير دلتا وبعد مرور 16 شهرا متتاليا بدون تسجيل حالات إصابة بكوفيد-19.

وأوردت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الأربعاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت السلطات في "ماكاو" أعلنت في وقت سابق اكتشاف 4 إصابات فقط حتى الآن بسلالة دلتا الأكثر قابلية للانتقال والتي تؤدي إلى تفشي المرض مجددا في أنحاء العالم.

يذكر أن "ماكاو" هي إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين وهي تشغل منطقة صغيرة تقع على السواحل الجنوبية للصين والتي تعتمد إلى حد كبير على السياحة.