الأردن يفرض ضريبة على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فريقا من موظفيها لمساعدة «مشاهير السوشيال ميديا» والأشخاص الذين يحققون إيرادات مالية خاضعة لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بتقديم الإقرارات الضريبة عن مداخيلهم المتحققة من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم.

وبحسب ما نشرته قناة «المملكة»، اليوم الخميس، أشارت الدائرة في بيان صحفي إلى أن مجموعة من هؤلاء النشطاء قاموا بمراجعة الدائرة وتوفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.

وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ودعت الدائرة النشطاء والمشاهير والمؤثرين واليوتيوبرز وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الإعلانية أو أي أشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع أنواعها، إلى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والإعلان عن دخولهم من هذا النشاط، تجنبا لتعرضهم للغرامات وللإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا.

يذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.

وبينت الدائرة أن جميع مشاهير السوشيال ميديا، الذين ينطبق عليهم حد التسجيل في ضريبة المبيعات، يجب عليهم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، وإعلان إيراداتهم عن جميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ونشاطاتها، وكذلك من جميع القنوات والأنشطة على الشبكة العنكبوتية التي تحقق لهم إيرادات مالية خاضعة للقانون.

وحثت الدائرة النشطاء كل على جميع أنواعهم لتوفيق أوضاعهم الضريبية والمبادرة لتقديم إقراراتهم الضريبية وفي حال حاجتهم للمساعدة بإمكانهم مراجعة الفريق المخصص لذلك في الدائرة والمجال مفتوح لمراجعتهم طوعيا حتى بداية أكتوبر المقبل، حيث ستقوم الدائرة بعدها باتخاذ الإجراء القانونية بحق المتخلفين منهم.