رابطة يمنية تندد بـ«المماطلة» في تنفيذ ملف المعتقلين

نددت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الخميس، "بالخذلان المستمر في قضية المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً لدى أطراف الصراع".

وقالت الرابطة، في وقفة احتجاجية نفذتها اليوم أمام مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة صنعاء، "إن قضية المختطفين، قضية إنسانية بالدرجة الأولى وباتت المماطلات ترافقها جولة بعد جولة من قبل المجتمع الدولي والأطراف اليمنية، فيما الانتهاكات مستمرة وباستمرارها يزداد الوضع في السجون سوءاً".

وأوضحت الرابطة أن "413 مدنيا لا يزالون مختطفين لدى جماعة الحوثي بينهم 97 مخفياً قسراً، و18 معتقلا لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بمأرب، وخمسة معتقلين لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي".

وطالبت الرابطة، جميع الأطراف بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط.

يشار إلى أن آلاف اليمنيين ما زالوا في السجون التابعة لأطراف الصراع، معظمهم لدى جماعة الحوثي، بينهم صحفيون وناشطون وسياسيون وأكاديميون.