 سلطات أوكرانيا تتوقع زيادة انتاج المحاصيل رغم الحرب - بوابة الشروق
الخميس 4 أغسطس 2022 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

سلطات أوكرانيا تتوقع زيادة انتاج المحاصيل رغم الحرب

د ب أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 1:37 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 1:37 ص

توقعت سلطات أوكرانيا زيادة انتاج المحاصيل خلال الموسم المقبل بنسبة 10% على الرغم من الحرب الدائرة بها.

وقال وزير الزراعة الاوكراني ميكولا زولسكي في بيان يوم الأربعاء إن كييف تتوقع حصاد ما بين 65 إلى 67 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية، في زيادة عن التقدير الأولي الذي يشير إلى إنتاج 60 مليون طن.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إنه تم بالفعل حصاد 12 مليون طن من المحاصيل، مضيفا أنه " بالمجمل، صدرنا 2ر3 مليون من بين 5 ملايين طن كانت مطلوبة في يونيو الماضي"،وذلك في الوقت الذي تزداد فيه الصادرات تدريجيا عن طريق السكك الحديدية والطرق وموانئ الدانوب.

وفي الوقت نفسه فإن الإفراج عن ملايين الأطنان من الحبوب التي كانت مخزنة في موانئ البحر الأسود شهد أيضا ترحيبا واسعا باعتباره بادرة أمل في أوكرانيا،المعروفة باسم سلة خبز أوروبا. وقال شميهال: "الموانئ البحرية توسع هذه القدرات بشكل كبير، ويحصل المزارعون على فرص جديدة لبيع منتجاتهم".

يشار إلى أنه بموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو الماضي لرفع الحصار الروسي عن الموانئ القائم منذ أشهر، تعهدت أوكرانيا بتوجيه السفن عبر المياه التي تم وضع ألغام بها، ووعدت روسيا بعدم استهداف السفن وبعض البنية التحتية للموانئ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك