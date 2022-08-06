أرامكو السعودية وساينوبك الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشاريع بالمملكة

وقّعت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات "ساينوبك" تغطي عدة مجالات للتعاون المحتمل بين الطرفين في المملكة.

وقالت أرامكو في بيان لها إن "مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مسارات التعاون الإستراتيجي بين أرامكو وساينوبك في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة".

وقال نائب رئيس الشركة للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد يحيى القحطاني: "نعتز بقدرتنا على توسيع علاقتنا مع شركة ساينوبك والاستفادة من عوامل قوتنا وتعاوننا طويل الأمد في الصين لتحقيق مكاسب إضافية لمرافقنا في المملكة وسيساعد هذا التعاون في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شركة ساينوبك في مجالات رئيسة تحقق منفعة متبادلة داخل المملكة".

من جهته قال رئيس شركة ساينوبك، يو باوكاي: "أرامكو شريك مهم للغاية لساينوبك. وقد أسفرت تلك الشراكة عن تعاون مثمر بين الشركتين، وطورتا صداقة عميقة على مرّ السنين"،مشيرا إلى أن"توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي في إطار بداية جديدة لشراكتنا في المملكة. وستعمل الشركتان معًا لتجديد شراكتهما، وإحراز مزيد من التقدم في مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030".