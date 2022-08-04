فوز مدير العلاقات الدولية بجامعة سوهاج بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فوز الدكتور محمود عبد العاطي مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، بمقعد نائب رئيس الإتحاد الأفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات 2022-2026، ويأتي ذلك قديرًا لدور مصر الرائد فى إفريقيا حيث تم انتخاب مصري لمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لدول شمال إفريقيا لمدة أربعة سنوات 2022-2026 وذلك في الانتخابات التي أجريت في الكونغو برازافيل يوم الأربعاء الموافق 4 اغسطس 2022م على هامش المؤتمر العام للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للرياضيات بحضور رئس الوزراء ووزير التعليم العالي، وعدد من الوزراء في حكومة دولة الكونغو برازفيل وتحت رعاية رئيس الدولة.

ويعد الاتحاد الإفريقي للرياضيات منظمة تهتم بالشأن العلمي لعموم دول إفريقيا ومقره في المغرب، ويهدف إلى دفع التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال ربط الرياضيات بالتكنولوجيا الحديثة والابتكار والأمن السيبراني، ولديه هدف ثلاثي الأبعاد يتمثل في السعي إلى تحقيق التميز من خلال الاعتراف بالعلماء والمتفوقين؛ وتوفير وظائف استشارية وفكرية لصياغة استراتيجيات القارة وسياساتها العلمية؛ وتنفيذ البرامج الرئيسية لتطبيقات الرياضيات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تؤثر على التحديات الإنمائية من خلال وضع خطط مدروسة وتوفير منصات للتمويل، ومن أنشطته تم عمل تحالف من أجل تسريع التميز في علوم الرياضيات في إفريقيا.

فيما يعد الدكتور محمود عبد العاطي، والذي يشغل منصب مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج وأستاذ المعلوماتية والأمن السيبراني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واحدا من أبرز علماء الرياضيات في مصر فقد حصل على أعلى الدرجات العلمية في مجال تخصصه مثل درجة دكتوراه العلوم D. Sc. في المعلوماتية الكمية ودرجة الدكتوراه في ميكانيكا الكم والرياضيات التطبيقية، وله نشاط ملحوظ في تنظيم المؤتمرات وورش العمل وشارك ونظم العديد من الأنشطة العلمية داخليا وخارجيا.

ونشر العديد من البحوث الرائدة وذات الأصالة العالية في مجال تخصصه وله عدد 244 بحثا منشورا في مجلات عالمية محكمة، وتطورت بحوثه بحيث واكبت التطور العالمي ويتضمن مجال الإنتاج العلمى على مجموعة من الموضوعات المختلفة فى مجال المعلوماتية الكمية وتطوير الحاسبات إلى حواسب كمية (لا ترى بالعين المجردة - ميكروسكوبية) تستخدم أسس ميكانيكا الكم بدلًا من الطرق التقليديـة ، وركزت على النقل الآمن للمعلومات ومنع أي وسيط متجسس من الحصول على المعلومات المرسلة عبر الشبكات، والتشفير الكمي، وبناء وحدات المعلوماتية الكمية وبناء الحاسبات الكمية ، ودراسة بعض النماذج الجديدة لتفاعل المواد مع مجال الليزر أو مرنن نانو ميكانيكي، ووضع بعض النماذج الجديدة التى تصف تفاعل النقاط الكمية أو المواد فائقة التوصيل للتيار الكهربى أو الايونات المحبوسة أو البلورات الفوتونية مع المجالات الكهرومغناطيسية.

الدكتور محمود عبد العاطي، صاحب فكرة مشروع معامل التأثير العربي والذى أعطى زخم كبير جدًا للإنتاج الفكرى العربى، وقام بتأسيس عدد كبير من المجلات العلمية العالمية، انتخب في العديد من أكاديميات العلوم والمؤسسات العلمية، فقد انتخب عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيات المصرية، عضو اللجنة القومية للاتحاد الدولى للرياضيات، زميل معهد الفيزياء الإيطالي، كما ورد أسمه ضمن قادة العالم الاسلامى ومجموعة علماء الصدارة فى العلوم والهندسة على صعيد العالم الإسلامي فى اخر عشر سنوات، ومنحته دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية وبطاقة الهوية الإمارتية في فئة العلماء الموهوبين.

ومُنح العديد من الجوائز على رأسها جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في فئة أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط وجائزة امين لطفي، وجائزة فايزة الخرافي، وجائزة اكاديمية العالم الثالث، وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب من الأردن، وغيرها الكثير من الجوائز.